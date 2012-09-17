Оппозиция Сирии за неприятие иностранного вмешательства

В Дамаске накануне прошла совместная пресс-конференция представителей более 20 оппозиционных партий Сирии. Участники встречи заявили о созыве в ближайшее время общенациональной конференции сирийской оппозиции.



На конференции предполагается обсудить подготовительные мероприятия для проведения диалога между правительством и оппозицией без выдвижения предварительных условий с целью прекращения насилия, сохранения единства страны и её территориальной целостности.

На состоявшейся в Дамаске пресс-конференции, в которой приняли участие представители 24 политических партий и течений, было подчёркнуто неприятие иностранного вмешательства во внутренние дела САР, необходимость сохранения суверенитета страны, прекращения насилия, откуда бы оно ни исходило, и политического урегулирования кризиса, передаёт в понедельник сирийское арабское агентство САНА.

Отвечая на вопросы журналистов, член руководства Народного фронта за перемены и освобождение Кадри Джамиль отметил, что принять участие в конференции могут любые партии и движения при условии их согласия с двумя основными принципами: неприятие иностранного вмешательства и необходимость прекращения насилия, откуда бы оно ни исходило.

Он указал, что США и силы международного сионизма не только не заинтересованы в мирном урегулировании сирийского кризиса, но и всеми средствами пытаются провоцировать кровопролитие, поддерживая террористов и наёмников.

Как подтвердил Кадри Джамиль, подавляющее большинство сирийского народа считает, что единственное законное оружие в стране - это оружие Сирийской армии.