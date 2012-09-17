Собчак: Мы сформировали Гражданскую платформу на выборах в КС оппозиции

Ксения Собчак выдвинула свою кандидатуру в Координационный совет российской оппозиции. В своем дневнике в "ЖЖ" телеведущая сообщила, что вместе с ней в праймериз несогласных будет участвовать группа граждан, которую условно назвала "Гражданской платформой".

"20-21 октября 2012 года состоятся выборы в Координационный Совет российской оппозиции. Это совет должен стать представительным органом той части общества, которая добивается перемен и обновления в политической жизни нашей страны.

Мы, подписавшиеся ниже граждане, приняли решение выдвинуть свои кандидатуры на этих выборах в надежде, что оппозиционное движение будет развиваться как мирная цивилизованная сила, твердо стоящая на идеалах свободы, равенства и демократии.

Мы не политики и никто из нас не считает своей личной целью борьбу за власть. Но мы уверены в том, что ответственность за удержание нарастающего противостояния между властью и обществом в ненасильственном русле, лежит в том числе и на нас. Мы сделаем все, чтобы не допустить гражданской междоусобицы.

Альтернативой конфронтации мы считаем масштабную политическую реформу, которая гарантирует России свободную политическую конкуренцию, реальную сменяемость власти и верховенство закона, а значит – подлинное народовластие. Смысл нашего участия в Координационном Совете заключается не в поддержке тех или иных политических организаций или отдельных политиков, но в содержательной работе над разработкой и осуществлением такой реформы. Именно эта работа, с нашей точки зрения, способна удержать протестное движение от перерождения в скопище радикалов и маргиналов.

Мы будем добиваться, чтобы деятельность Координационного Совета не сводилась к популистским жестам и воззваниям вождей-одиночек, но была сосредоточена на выдвижении и реализации реально выполнимых требований.

Успех Координационного Совета мы видим в первую очередь в массовом участии граждан в его избрании и затем в массовой поддержке его начинаний, а вовсе не в удовлетворении амбиций тех или иных политиков. Выборы в этот представительный орган должны проводиться в интересах избирателей, а не избираемых.

Мы не считаем нынешнюю процедуру формирования Координационного совета идеальной. Предложенная система «идеологических квот», по нашему убеждению, противоречит демократическим принципам, ставя участников избирательного процесса в заведомо неравные условия: она, по существу, призвана «забронировать» несколько мест в будущем представительном органе за персонами, которые в противном случае не имели бы шансов быть туда избранными. Однако мы сознательно принимаем участие в несовершенной процедуре голосования, в том числе и для того, чтобы получить возможности изменить ее, добиться отказа от квот на следующих выборах и максимально эти следующие выборы приблизить".

Собчак К.А.

Быков Д.Л.

Улицкая Л.Е.

Адагамов Р.Р.

Мирзоев В.В.

Дзядко Т.В.

Ясина И.Е.

Лазарева Т.Ю.

Шац М.Г.

Пархоменко С.Б.

Гельфанд М.С.

Напомним, политическую партию с названием "Гражданская платформа недавно зарегистрировал бизнесмен и политик Михаил Прохоров.