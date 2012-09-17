Патриарх Киевский Филарет вступился за Юлию Тимошенко

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины УПЦ КП Филарет заявил, что от своей церкви и верующих просил президента Украины Виктора Януковича о помиловании Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, чтобы избежать внутренних потрясений и разделения нации.

«Говорил я с президентом Януковичем и о заключенных Тимошенко и Луценко. Мы не вмешиваемся в судебные дела, но просили у президента об их помиловании для того, чтобы успокоился народ и не было разделения нации и внутренних потрясений», - сказал патриарх на пресс-конференции в Черновцах.

По словам Филарета, у него была возможность «напомнить президенту и его окружению, что они тоже христиане, и что их когда-то тоже будет ожидать Суд Божий».

В то же время, Филарет считает, что Виктор Янукович оказался президентом, который «не хочет быть российским губернатором в Украине, а хочет быть украинским президентом», сообщает «АН Крым».

Патриарх Филарет также заявил, что УПЦ КП «будет поддерживать начинания Януковича, которые будут направлены на развитие и защиту интересов украинского государства».