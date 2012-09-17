Виталий Кличко признался, что окончательно уходит из большого спорта

Чемпион мира по боксу Виталий Кличко принял окончательное решение уйти из большого спорта.

На пресс-конференции в Симферополе сегодня знаменитый боксер заявил: «Я не променял спортивную карьеру на политическую, просто в спорте я достиг всех тех целей, которые ставил перед собой. Я рад тому, что мы с братом внесли новые строки в историю большого бокса, но сейчас я озабочен будущим своей страны».

Как передает корреспондент «Аргументов недели – Крым», Виталий заверил журналистов, что «Кличко-депутата» уже нельзя будет вызвать на ринг.

Напомним, лидер партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО находится в Крыму с 15 по 17 сентября, куда приехал для встречи с избирателями. Он уже успел побывать в Ялте, Джанкое, Красноперекопске и Симферополе.