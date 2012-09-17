Эсеры отзывают подписи под обращением в Конституционный суд в защиту Гудкова

Депутаты Госудумы от "Справедливой России" Алексей Чепа, Олег Михеев и Сергей Петров отозвали свои подписи под парламентским запросом, который был направлен в Конституционный суд в связи с лишением депутатского мандата их однопартийца Геннадия Гудкова.

Об этом сегодня пишут газеты "Ведомости" и "Известия". По мнению источника газеты «Ведомости», трое депутатов опасаются, что разделят судьбу Гудкова. Запрос о процедуре лишения мандата подписали 116 депутатов от фракций КПРФ и "Справедливой России". Суд обращение зарегистрировал, однако позже Чепа и Петров в письме председателю Конституционного суда Валерию Зорькину попросили "отозвать" подписи.

Сами депутаты, равно как и руководство "Справедливой России" этот шаг не комментируют.

Напомним, в пятницу, 14 сентября, Госдума лишила Геннадия Гудкова статуса депутата, не дожидаясь разъяснений от Конституционного суда.