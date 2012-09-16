МИД Германии ввёл запрет на въезд американского проповедника

Антиисламский проповедник из США Терри Джонс не может въехать на территорию Германии. Об этом заявило Министерство внутренних дел Германии. Согласно этому заявлению, пребывание проповедника Джонса противоречит интересам общественного порядка.

Напомним, что Джонс стал известен после того, как устроил акцию с публичным сожжением Корана в марте 2011 года. Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле заявил на телеканале ARD, что проповедникам ненависти нет места в Германии. Джонс является также одним из сторонников антиисламского видео, которое вызвало волну недовольства в арабских странах.