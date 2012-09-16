Новый состав Совета по правам человека Путин выберет в октябре

В воскресенье список кандидатов в новый Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека сформирован окончательно. Его передадут Владимиру Путину после рассмотрения итогов Интернет-консультаций в рабочих группах Совета уже в октябре.

В список войдут более 39 человек - не менее 3-х кандидатов по каждой из 13 номинаций. Президент сделает окончательный выбор.

В субботу на сайте совета завершились интернет-консультации по новым кандидатурам. Итоги голосования в Сети наряду с мнением рабочих групп будут приниматься во внимание при формировании списка, который будет направлен Путину. Об этом сообщила пресс-группа Совета на сайте.

Среди тех, кто набрал значительное число голосов в ходе интернет-консультаций - адвокат Антолий Кучерена, врач Елизавета Глинка (доктор Лиза), главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев, журналисты Николай Сванидзе и Леонид Парфенов, руководитель ассоциации "Голос" Лилия Шибанова.