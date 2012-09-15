В Ливане Бенедикт XVI призвал прекратить отправку оружия в Сирию

Папа Римский Бенедикт XVI в ливанском Бейруте призвал прекратить отправку оружия в Сирию. Он назвал это большим грехом и призвал вместо оружия направлять в Сирию идеи мира и любви.

"АН" писали, накануне понтифик впервые посетил Ливию. Он планирует здесь пробыть три дня.

Понтифик заявил, что отправка оружия в Сирию должна быть прекращена раз и навсегда, потому что без этого оружия война не сможет продолжаться. Он подчеркнул, что никогда не думал об отмене этого визита из-за ситуации в Сирии.

"Никто мне не советовал отменить поездку, и я сам не думал об этом. С тех пор ситуация в Сирии становится все более сложной... Необходимо дать сигнал о дружбе и солидарности. Это цель моего визита - призвать к диалогу против насилия и совместно находить разрешение проблем", - заявил понтифик.

Папа Римский Бенедикт XVI подверг резкой критике фундаментализм и назвал его извращением религии, указав, что цель религии - неприятие насилия. Насилие является таким же искажение религии, как и фундаментализм.

Он считает, что стремление образованной арабской молодежи к свободе – это положительное явление. Но нельзя не брать во внимание другую сторону свободы – это умение прощать. По его мнению, арабское достоинство должно возродить понятия совместного существования и прощения большинством меньшинства. Он отметил, что свобода должна сопровождаться широкомасштабным диалогом, а не гегемонией одной стороны над другой.

Понтифик подтвердил мнение своего предшественника Иоанна Павла II, который посетил Ливан в 1997 году и заявил, что эта страна является центром встречи трех монотеистических религий.

Президент Ливана назвал день прибытия понтифика исторической датой и сказал, что модель Ближнего Востока важна своим многообразием и единством, передёт агентство САНА. Он призвал отказаться от насилия и крови и построить мир на основе справедливости и уважения.

Сулейман выразил надежду на то, что визит Папы в Ливан будет позитивным и для Ливана, и для всех народов этого региона, в том числе и для христиан, проживающих на земле Палестины. Он указал также на проблемы палестинского народа и на присутствие тысяч палестинских беженцев на территории Ливана. Эти беженцы, по словам президента, ждут справедливого разрешения своих проблем и проблем Ближнего Востока.

Мишель Сулейман заявил, что Ливан был землей войн и агрессии, многие покинули эту страну, но Ливан вернул беженцев в свои города и деревни. Многие из сыновей Ливана покинули его и внесли свой трудовой вклад в другие страны. Они - источник силы и богатства Ливана.

Напомним, сегодня в Дамаске прошла встреча президента САР со спецпосланником ООН в Сирии.