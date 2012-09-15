Президент Асад принял спецпосланника ООН в Сирии

В субботу в Дамаске состоялась рабочая встреча президента страны Башар Асада со спецпосланником Организации объединённых наций в Сирии Ахдаром Аль-Ибрагими. Они вместе обсудили сложившуюся ситуацию.

"В ходе встречи президент Башшар Аль-Асад подтвердил неизменную приверженность Сирии сотрудничеству с любыми сторонами, прилагающими усилия для урегулирования кризиса в САР при условии соблюдения ими нейтральности и непредвзятости", - передаёт в субботу агентство САНА.

Асад подчеркнул, что реальная проблема в Сирии заключается в несоответствии между политическими усилиями и тем, что происходит непосредственно на сирийской земле. Работа на политическом направлении непрерывно продолжается. В частности это касается призыва к серьёзному диалогу, основанному на желании всех сирийцев.

"Политический успех напрямую зависит от давления, которое необходимо оказать на государства, финансирующие и подготавливающие террористов и поставляющие оружие в САР", - подчеркнул президент Сирии.

В свою очередь, Ахдар Аль-Ибрагимиподтвердил, что в своей работе он будет основываться на соблюдении интересов и чаяний сирийского народа, плана Аннана и женевского коммюнике. Он подчеркнул необходимость согласования усилий всех сторон для поисков путей урегулирования кризиса с учётом важного стратегического положения Сирии, разнообразия её населения и влияния сирийского кризиса на весь регион.

"В конце концов, урегулирование кризиса должно исходить из желания сирийского народа", - отметил прецпосланник ООН.

На пресс-конференции, состоявшейся после встречи с президентом Аль-Асадом, Аль-Ибрагими заявил, что президент и сирийское руководство готовы содействовать его миссии.

“Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы использовать существующий потенциал и помочь сирийскому народу выйти из испытания”, - сказал Аль- Ибрагими.

Посланник ООН подчеркнул, что он полностью информирован о работе его предшественника Кофи Аннана и намерен продолжать начатый им курс.