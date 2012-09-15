"Марш" стал ближе к людям: требуют бесплатной медицины и управу на ЖКХ

Главным героем же «марша миллионов» стал лишенный депутатского мандата Геннадий Гудков. Встреченный бурными аплодисментами, он заявил, что вчера власти насиловали Конституцию. «У России больше нет достойного парламента». Однако надежды на достойное будущее, судя по требованиям оппозиционеров, еще живы.

Сегодняшний митинг оказался более «социальным», чем предыдущие. Помимо лозунгов «перевыборы президента» и «Путин - лыжи - Магадан», были выдвинуты требования о предоставлении гражданам качественной бесплатной медицины, достойного образования, немедленного снижения тарифов ЖКХ.

Евгения Чирикова выступила за освобождение политзаключенных и предложила помочь им «не отходя от кассы», сдав деньги на теплую одежду. «В наших тюрьмах не топят». Не забыла Евгения и про себя, предложив перечислить деньги и на ее счет. «Ваша поддержка мне сейчас очень нужна». Свое выступление она закончила мушкетерским «один за всех и все за одного».

Этот лозунг народ кричал с большим энтузиазмом, чем призыв Удальцова к революции.

«Психологически мы уже победили. Ведь нас около 100 тысяч», - очевидно польстили толпе оппозиционеры.

Полицейские же явно не относились к пришедшим на митинг как к победителям: грубо толкали людей в спины по направлению к выходу и выхватывали из рук сложенные журналы с криком: «Дай сюда! Что это у тебя? Лозунг?»

В целом же все прошло спокойно. По оценкам ГУВД, численность акции сегодня составила от 11 до 14 тысяч человек.

