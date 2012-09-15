Путин подписал Указ о поддержке добровольных переселенцев в Россию

Выправить "кривую" ситуацию с демографией в России, когда в одних регионах рождаемость зашкаливает, а в других население медленно, но верно вымирает, призван подписанный президентом РФ в субботу документ.

Владимир Путин подписал Указ "О реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом", сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

Указом внесены изменения в работающую Госпрограмму содействия добровольного переселения в РФ.

В числе прочего документом устанавливается, что "свидетельства участников Государственной программы"..., выданные до 1 января 2013 г., действительны до 1 января 2015 г., изменён порядок "рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. №1325" и изменено положение о Межведомственной комиссии по реализации Госпрограммы добровольного переселения соотечественников. Её полномочия и задачи расширены, а собираться она обязана не реже двух раз в год.

Президент РФ дал российскому кабмину 6-месячный срок привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.

Отметим, что Госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселенчеству направлена на "объединение потенциала соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями развития российских регионов". Ею дополняется система мер, направленных на стабилизацию численности населения РФ, в первую очередь "на территориях, стратегически важных для России".

С помощью программы российские власти намерены сгладить демографический впрос. "Воспитанные в традициях российской культуры, владеющие русским языком и не желающие терять связь с Россией соотечественники в наибольшей мере способны к адаптации и скорейшему включению в систему позитивных социальных связей принимающего сообщества", - говорится в тексте Госпрограммы.