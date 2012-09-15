Чирикова воспользовалась моментом и попросила денег

Как передает с начавшегося на проспекте Сахарова митинга оппозиции собкор "АН", перед собравшимися выступила известная своей борьбой за Химкинский лес Евгения Чирикова.



Евгения выразила восхищение количеством пришедших "миллионов", произнесал несколько стандартных фраз в стиле "так жить нельзя", а затем перешла сразу к сути дела.



Как сообщалось ранее, Чирикова баллотируется на пост мэра тех самых Химок. Шансы на успех оцениваются по-разному. Чирикова призвала всех собравшихся и тех кто ее вообще слышит, поддержать ее в предвыборной борьбе, но не просто морально, но и материально.



- Сдавайте деньги на мой предвыборный избирательный счет, - бросила Евгения клич.





