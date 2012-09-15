Григорий Явлинский обратился к участникам Демократического марша в Петербурге. Акции оппозиции проходят сегодня во многих городах России.

«Дорогие друзья!

Я знаю, что вы пришли сюда не только из солидарности. Вы – активные участники политического процесса в России. Вы принимали участие в выборах, многие из вас собирали подписи и голосовали за «ЯБЛОКО», вы наблюдали за выборами. Вы уже не раз выходили на акции протеста, чтобы выразить свое отношение к происходящему в стране.

И сегодня вы пришли сюда, потому что понимаете – никакими фальсификациями, подтасовками, запретами, арестами, безумными судами, новыми антидемократическими законами не остановить движение к новому современному государству в России, которое мы с вами начали.

У всех, кто вышел сегодня на Демократический марш в Петербурге общее представление о том, что должно лежать в основе государства – разделение властей, независимый суд, неприкосновенность личности и собственности, прозрачные конкурентные выборы.

Это чрезвычайно важно, что именно Петербург первым начал объединение протеста на основе ясных политических целей и европейских ценностей! В этом вы совершенно правы! Только такой протест имеет политический смысл! Только такой протест может сформировать полноценную ПОЛИТИЧЕСКУЮ АЛЬТЕРНАТИВУ!

Вы спросите, как этого добиться? Не врать и не воровать – вот основа движения к новому современному российскому государству. Так победим! «Яблоко» никогда не примет фальсифицированные выборы. Ни в тех условиях когда от кандидатов от «Яблока» отбирают голоса, нив тех условиях когда кандидатам от «Яблока» пытаются приписывать голоса. Власть, избранная путем фальсификаций, не имеет права и как мы видим, фактически не может управлять страной.

Власть рассчитывала, что период массовых митингов протеста быстро кончится; что после президентских выборов все эмоции будут выплеснуты и протестной энергии не останется. Но этого не произошло.

Сегодня власть не видит никакой необходимости вести диалог, она не хочет вести диалог. Ее устраивает наша страна как провинциальное евразийское государство, основанное на коррупции, кумовстве и неравенстве перед законом. Путин не желает никого слушать и не собирается ни с кем ничего обсуждать.

Сегодня власть использует разные методы давления на нас, на демократическую оппозицию: возбуждаются уголовные дела против участников митингов и маршей, совершаются провокации против активистов, против кандидатов на выборах в муниципальные и региональные органы власти.

Но это всё тщетно, потому что в основе наших действий – не только эмоции, не только возмущение наглостью фальсификаторов и ежедневным враньем с экранов. Мы знаем, чего хотим и будем неуклонно добиваться наших целей.

Ничего не менять, оставить страну этой власти, заняться своими делами – невозможно. РОССИЯ ТРЕБУЕТ ПЕРЕМЕН! «Яблоко» давно предупреждало, что режим Путина идёт по тупиковому пути, особенно опасному в условиях мирового кризиса. Абсолютным фактом является серьезнейшее падение уровня культуры в стране. В первую очередь – политической культуры. Вот почему так важен именно Петербург! Вот почему начинать надо из Петербурга!

Что мы с вами можем сделать сегодня? 14 октября пройдут выборы во многих регионах России. Приезжайте в эти регионы, участвуйте в агитации, в разговоре с населением, в контроле за этими выборами, не давайте власти делать фальсификации, участвуйте вместе с нами в борьбе за справедливые тарифы ЖКХ в Петербурге «Дракону нет!», за прозрачный и подотчетный бюджет, контролируйте вместе с нами власть... будьте гражданами!

Никто не знает когда пройдут следующие выборы – они могут быть значительно раньше, чем ожидают власти. Но я знаю, что за правильный выбор нужно серьезно бороться уже сегодня, добиваться этого. Я буду снова и снова объяснять, что равенство перед законом, независимость судебной системы и права собственности – это фундамент того, чтобы было в стране больше справедливости, больше уважения, разумности, любви у людей друг к другу, потому что только в этой плоскости решаются проблемы образования, медицины, жилищно-коммунального хозяйства, безопасности. Они не решаются никаким полицейским способом.

Мы будем бороться за победу на региональных выборах и будем продолжать движение к объединению свободных граждан России.

В любых условиях я буду защищать интересы моих избирателей, ваши интересы. Спасибо за вашу поддержку!

Россия требует перемен! Начинаем из Петербурга!». Обращение Явлинского размещено в его блоге на «Эхе Москвы».