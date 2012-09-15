Удальцов: "Марширует уже 100.000 демонстрантов"
15 сентября 2012, 14:44 [ «Аргументы Недели» ]
Собкор "АН", оказавшись рядом с колонной, которую возглавляют бодрый Гудков,эсер Илья Пономарев и Сергей Удальцов, поинтересовался их оценками количества собравшихся.
- Мы оцениваем, - ответил за всех Удальцов, - шествие примерно в сто тысяч
Колонны приближаются к Трубной площади, к ним присоединяются люди, ранее собравшиеся поблизости - около 5 тысяч, хотя оценить визуально это не просто.
Наиболее часто встречающиеся у демонстрантов лозунги агитируют за бесплатную медицину, уверяют, что Россия будет свободной, и выражают уверенность, что нынешний президент и страна в целом - не совместимы.
Кстати, заявленная в официальные органы численность митинга, если абстрагироваться от миллионов - 25 тысяч.