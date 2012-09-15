Собкор "АН", оказавшись рядом с колонной, которую возглавляют бодрый Гудков,эсер Илья Пономарев и Сергей Удальцов, поинтересовался их оценками количества собравшихся.



- Мы оцениваем, - ответил за всех Удальцов, - шествие примерно в сто тысяч



Колонны приближаются к Трубной площади, к ним присоединяются люди, ранее собравшиеся поблизости - около 5 тысяч, хотя оценить визуально это не просто.

Наиболее часто встречающиеся у демонстрантов лозунги агитируют за бесплатную медицину, уверяют, что Россия будет свободной, и выражают уверенность, что нынешний президент и страна в целом - не совместимы.



Кстати, заявленная в официальные органы численность митинга, если абстрагироваться от миллионов - 25 тысяч.