Эсер Геннадий Гудков пришел на третий "Марш миллионов"
15 сентября 2012, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]
Эсер Геннадий Гудков с сыном Дмитрием принимают участие в третьем "Марше миллионов". По данным ГУ МВД по Москве, на 14:00 мск на Пушкинской площади и прилегающих к ней территориях собрались до 5 тысяч человек.
В толпе демонстрантов сотрудники полиции заметили граждан в масках, в связи с чем организаторов акции просят обеспечить соблюдение общественного порядка и не допускать нарушения законодательства о порядке проведения массовых мероприятий.
Шествие оппозиции началось у станции метро Пушкинская и завершится на проспекте Сахарова.
Обеспечивать порядок в ходе акции будут около 7 тысяч сотрудников полиции, военнослужащих внутренних войск и дружинников.
По заявлению координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова вокруг Пушкинской площади собралось уже более 15 тысяч человек.
Прибыл другой профессиональный митинговщик - Алексей Навальный, с ним пришла и его жена.
Корреспонденту "АН" член "Справедливой России" Генадий Гудков, лишенный накануне мандата, сказал: "Сегодня мы защищаем страну и народ от гражданской войны".
Эсер в пятницу, 14 сентября, официально лишился депутатского мандата. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин накануне подписал постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий депутата от фракции "Справедливая Россия" Геннадия Гудкова.