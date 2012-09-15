Эсер Геннадий Гудков с сыном Дмитрием принимают участие в третьем "Марше миллионов". По данным ГУ МВД по Москве, на 14:00 мск на Пушкинской площади и прилегающих к ней территориях собрались до 5 тысяч человек.

В толпе демонстрантов сотрудники полиции заметили граждан в масках, в связи с чем организаторов акции просят обеспечить соблюдение общественного порядка и не допускать нарушения законодательства о порядке проведения массовых мероприятий.

Шествие оппозиции началось у станции метро Пушкинская и завершится на проспекте Сахарова.

Обеспечивать порядок в ходе акции будут около 7 тысяч сотрудников полиции, военнослужащих внутренних войск и дружинников.

По заявлению координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова вокруг Пушкинской площади собралось уже более 15 тысяч человек.

Прибыл другой профессиональный митинговщик - Алексей Навальный, с ним пришла и его жена.

Корреспонденту "АН" член "Справедливой России" Генадий Гудков, лишенный накануне мандата, сказал: "Сегодня мы защищаем страну и народ от гражданской войны".

Эсер в пятницу, 14 сентября, официально лишился депутатского мандата. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин накануне подписал постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий депутата от фракции "Справедливая Россия" Геннадия Гудкова.