На Пушкинской площади формируются колонны для "Марша миллионов". Как передает собкор "АН",в толпе усиленно распространяются листовки КПРФ, гласящие, что прежде всего надо протестовать против капиталистической системы.

Указывается и путь - выбивание почвы из под ног министров-капиталистов, национализация крупной промышленности и финансовой системы.



Обстановка спокойная. По заявлению активного оппозиционера Сергея Удальцова вокруг Пушкинской площади собралось уже более 15 тысяч человек.

Прибыл другой профессиональный митинговщик - Алексей Навальный, с ним пришла и его жена.

Тут же оказался и свежеотставленный экс-депутат Геннадий Гудков: "Сегодня мы защищаем страну и народ от гражданской войны", - заявил он "АН"