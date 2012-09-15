Компания Google отказалась удалить с видеохостинга YouTube фильм "Невинность мусульман" (Innocence of Muslims).

Администрация президента США Барака Обамы призвала Google дать оценку на предмет того, не нарушает ли малобюджетная картина правил и норм, на которые соглашается пользователь YouTube при размещении своего контента.

Напомним, этот фильм спровоцировал погромы посольств США в ряде стран.

Компания Google, владеющая YouTube, признала, что анонс фильма " Невинность мусульман" не нарушает правила использования сайта YouTube.

По данным Google, ограничен доступ к фильму в странах, где подобный фильм имеет нелегальный статус. Например, в Индии и Индонезии, а также в Ливии и Египте.

Боевики "Аль-Каиды" в Йемене призвали мусульман к наращиванию протестов и насилия против американских дипломатов в странах, где большинство населения исповедует ислам. Призыв содержится в заявлении группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове", назвавшей фильм "Невинность мусульман" "очередной главой в истории крестовых походов против ислама".