Эсер Геннадий Гудков официально лишился депутатских полномочий

Эсер Геннадий Гудков в пятницу, 14 сентября, официально лишился депутатского мандата. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин накануне подписал постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий депутата от фракции "Справедливая Россия" Геннадия Гудкова.

Нарышкин поставил подпись под документом в пятницу вечером.

"АН" сообщали, что 14 сентября 294 депутата Госдумы приняли решение о лишении эсера мандата. "За" проголосовали все единороссы и ЛДПР. Против был 151 депутам, в том числе единственный от "Единой России" Станислав Говорухин. Воздержались трое.

Сам Гудков назвал произошедшее "политической расправой" за оппозиционную деятельность. Он, как заявил лидер эсеров Сергей Миронов, будет назначен помощником одного из депутатов от "Справедливой России".

Накануне, у здания Госдумы собрались десятки сторонников и противников Гудкова. Восемь человек были задержаны.