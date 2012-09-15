Международный посланник по Сирии встретится с Башаром Асадом

Международный посланник ООН и Лиги арабских государств по Сирии Лахдар Брахими в ходе первого после своего назначения визита в Дамаск встретится сегодня с президентом страны Башаром Асадом.

Об этом говорится в официальном сообщении Организации Объединенных Наций, которая пытается найти способ остановить кровавый конфликт в этой стране, продолжающийся уже 18 месяцев и унесший жизни тысяч людей.

Лахдар Брахими также проведет переговоры с представителями сирийской оппозиции, признаваемой режимом Асада.

В пятницу в сирийских городах прошли традиционные пятничные антиправительственные демонстрации. Правительственная авиация продолжала бомбить отдельные районы Алеппо.

Напомним, накануне верховный представитель ООН по делам беженцев Антониу Гутерреш и специальный посланник голливудская актриса Анджелина Джоли посетили лагеря сирийских беженцев на территории Турции и провели переговоры с представителями турецкого руководства.