В Москве сегодня, 15 сентября, пройдет третий "Марш миллионов". Столичные власти согласовали шествие оппозиции от станции метро "Пушкинская" по Бульварному кольцу до проспекта Академика Сахарова, где состоится митинг.

Основным лозунгом Марша будет требование к властям "Прекратить политические репрессии".



Сбор участников марша начнется в 13:00 мск на Пушкинской площади. Шествие стартует в 14:00 мск. Митинг начнется в 16:00 мск и будет проходить ориентировочно до 20:00 мск.

Мэрия сократила количество участников акции в два раза - с 50 до 25 тысяч человек. По словам Сергея Удальцова, "уже 36 РЕГИОНОВ России поддержали Марш миллионов 15 сентября!".

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов сообщил, что политическая реформа должна "ограничить всевластие президента и создать условия для проведения свободных выборов под контролем граждан". Удальцов считает, что реформа также потребует "пересмотра ряда положений Конституции, проведения общероссийского референдума по сокращению полномочий президента, передаче большего числа функций парламенту, начиная от парламентского расследования вплоть до учреждения состава правительства". Еще одно требование - досрочные парламентские и президентские выборы.

Ожидается, что на "Марше миллионов-3" впервые будут озвучены социальные лозунги: требование заморозить рост тарифов ЖКХ, провести аудит обоснованности ставок этих тарифов, остановить развал пенсионной системы, гарантировать работникам право на забастовку.

В акции отказалась принять участие партия "Яблоко". Не примет участие в "Марше миллионов" и олигарх и экс-кандидат в президенты РФ Михаил Прохоров.

На акции закон и порядок будут охранять 7 тысяч полицейских и военнослужащих внутренних войск.

Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предупредил будущих участников митинга: заболевшим не стоит ходить на митинг из соображений "корпоративной заботы о тех, кто будет стоять рядом". Здоровым оппозиционерам Онищенко советует: "Тем, кто здоров, я хочу напомнить, что сейчас, хоть и наступило "женское лето", надо помнить, что сейчас осень и погода может меняться - следует одеваться по сезону, есть риск дождя".