Лишенный депутатского мандата Геннадий Гудков продолжит работу во фракции «Справедливая Россия». По его словам, ему был дан месяц на то, чтобы забрать вещи дела, разобраться с документацией и перевести памятные знаки.



"Я буду заниматься этим. Параллельно за мной будет сохранено место во фракции, я думаю, что Миронов об этом объявит. Буду продолжать работу без мандата", - заявил Гудков. В интервью РСН политик отметил: "Единственное, чего меня лишают, - это возможности выступать с парламентской трибуны". Ранее АН сообщали о том, что Государственная Дума России проголосовала за лишение депутата от "Справедливой России" Геннадия Гудкова мандата. За это решение проголосовали 294 депутата, при необходимых 226 голосах, против - 151, трое воздержались.