Депутат от партии "Справедливая Россия" Геннадий Гудков во время своего выступления в Госдуме ответил нецензурной бранью на раздавшийся в зале крик "Иуда". В пятницу парламентарии лишили эсера депутатского мандата.



Напомним, против лишения Гудкова полномочий голосовали его коллеги по фракции "Справедливая Россия" и КПРФ. Голосование не было тайным. Ранее АН сообщали о напряженном характере голосования: к зданию Госдумы прибыли дополнительные отряды сотрудников правоохранительных органов, неподалеку дежурили несколько автозаков. Сам Геннадий Гудков в ходе своего выступления заявил, что считает процесс местью за оппозиционную деятельность. Политик также поинтересовался у сотрудников ФСБ, СКР, Генпрокуратуры, не стыдно ли им за последние события. Кроме того, Гудков заявил уже никто не верит самим депутатам. Причиной этому он назвал постыдную деятельность властей. "Вам плевать на Конституцию, вы отказываете в адвокатах и праве на апелляцию", - заявил "эсер". После заседания Госдумы Гудков подтвердил журналистам, что будет обжаловать сегодняшнее решение в Верховном и Конституционном судах.



