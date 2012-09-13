Комментарий президента РФ Владимира Путина о событиях в Ливии

Россия осуждает убийство в ливийском Бенгази американских дипломатов - людей, защищённых международным правом. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин, комментируя последние события в Ливии.

Пресс-служба Кремля передала, что на вопрос: "Накануне в Бенгази был убит посол США в Ливии. Знаете ли Вы об этом теракте и каково Ваше отношение?", президент РФ обветил следующм образом:

Конечно, знаю. И отношение может быть только одно: мы осуждаем это преступление, приносим соболезнования семьям погибших.

Убийство человека – это вообще страшное преступление, но в данном случае речь идёт об убийстве дипломатов – людей, которые защищены международными конвенциями, жизнь и здоровье которых защищается международным правом. И если кто-то этого не признаёт, то, значит, эти люди вообще ставят себя не только вне рамок закона, но и вне рамок современной цивилизации.

В последние годы у нас много противоречий с нашими американскими партнёрами именно по способам решения проблем в «горячих» точках. Мы разделяем принципы демократии, свободы и согласны с тем, что во многих регионах мира достаточно режимов, которые не соответствуют этим стандартам. Разница в наших подходах с нашими американскими партнёрами – в том, что мы считаем, что проблемы подобного рода должны решаться в ходе тяжёлых, но всё-таки мирных переговоров и приводить к позитивным результатам, нацеленным на длительную перспективу, к таким, которые обеспечили бы и позитивное развитие этих стран, и безопасное сосуществование представителей всех конфессий, религиозных групп, национальных групп в этих странах. Это сложная, кропотливая работа, требующая терпения и профессионализма.

Мы не поддерживаем никакие вооружённые группы, которые пытаются решать внутриполитические проблемы вооружённым путём, потому что нам, как правило, непонятны конечные цели этих людей. У нас всегда вызывает чувство тревоги, что, поддерживая эти вооружённые группы, мы можем завести ситуацию в абсолютный тупик. Мы не знаем конечной цели этих «борцов за свободу». Мы боимся, что регион может погрузиться в хаос, что, собственно говоря, и происходит.

В этой связи хотел бы обратить внимание руководителей новых правительств, руководителей государств, в которых произошли серьёзные изменения: они тоже не должны забывать о своей собственной ответственности за то, что происходит на их территориях.

Наконец, все мы должны с особым вниманием и очень бережно относиться к религиозным чувствам, причём к религиозным чувствам людей, принадлежащих к самым разным конфессиям. Это касается и тех, кто считает себя сторонниками ислама, и христиан, и представителей всех других конфессий. Потому что если государство своевременно и жёстко не реагирует на провокации, направленные против религиозных чувств людей, то тогда обиженные и оскорблённые, униженные люди сами начинают защищать свои взгляды и интересы, и подчас это приобретает совершенно неприемлемые формы, и действуют они неприемлемыми методами.

Ну и, наконец, я очень рассчитываю на то, что эта трагедия – а это, безусловно, трагедия, которая затрагивает всех нас, я хочу это подчеркнуть, потому что мы с нашими западными партнёрами, в том числе и с партнёрами из США, совместно ведём борьбу с терроризмом, – очень рассчитываю на то, что эта трагедия подтолкнёт нас всех вместе к интенсификации совместной – хочу это подчеркнуть, – совместной борьбы с экстремизмом и террористическими угрозами.

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