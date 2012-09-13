Власти Москвы пообещали разгонать несогласованные акции в выходные

В Москве любые несанкционированные мероприятия, в том числе, противников предстоящей 15 сентября в столице акции оппозиции будут пресечены. Об этом в четверг предупредило столичное правительство.

Сегодня в интернете от имени одной из молодежных организаций появился призыв провести в тот же день и в том же месте марш "с крестами, кинжалами и серебряными пулями".

Уведомления о проведении подобного мероприятия не поступало, а если они выйдут без согласования, то их действия будут пресечены, заявил ИТАР-ТАСС замглавы департамента региональной безопасности Москвы Василий Олейник.