Израиль открестился от создателя фильма о пророке Мухаммеде

Израиль не имеет никакого отношения к фильму о пророке Мухаммеде "Невиновность мусульман", вызвавшему волну протеста в странах арабского мира. Об этом в четверг заявил МИД еврейского государства.

Официальный представитель израильского МИДа Игаль Палмор подчеркнул, что проживающий в США режиссер фильма Сэм Бесил, называющий себя "израильским евреем", в действительности может не являться гражданином этой страны. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что режиссер снял этот фильм не в сотрудничестве с какими-либо израильскими учреждениями и организациями.

"Он совершенно неуправляемый человек и невероятный идиот", - заявил представитель израильского МИДа, переда "Маяк".

"АН" писали, что сегодня президент Йемена принёс официальные извинения президенту ША, в связи с нападением толпы негодующих мусульман в Сане на дипмисию Штатов.

Напомним, сегодня посольство США в Берлине эвакуировано из-за угрозы взрыва.

Нападение на американское консульство в Бенгази 11 сентября совершила толпа радикальных исламистов. В четверг акции протеста рядом с американскими диппредставительствами продолжаются в Ливии, Иране, Египте, Йемене. Мусульмане выражают недовольство фильмом, в котором пророк Мухаммед показан в оскорбительном виде.

Сегодня стало известно, что в столице республики Бангладеш Дакке около тысячи исламистов попытались прорваться к зданию американского посольства, однако были остановлены полицией.