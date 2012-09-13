Украина ждёт от Турции предложений по сотрудничеству в ОПК
13 сентября 2012, 17:46 [ «Аргументы Недели. Украина» ]
Украина ожидает от Турции конкретных предложений относительно сотрудничества в сфере оборонно-промышленного комплекса, передают в четверг «Аргументы недели-Крым».
Об этом президент Украины Виктор Янукович сказал на заседании украинско-турецкого Стратегического совета высокого уровня.
«Надо активизировать эту работу», - отметил президент. Также большое внимание он уделил сотрудничеству между Украиной и Турцией в энергетической отрасли. В то же время, президент заметил, что обе страны должны развивать отношения во всех направлениях, представляющие обоюдный интерес.
Янукович подчеркнул, что в Украине большое внимание уделяют переговорам относительно подписания соглашения о свободной торговле с Турцией. Он выразил надежду, что в окончательном варианте документа будут максимально учтены интересы двух стран. Президент также высказался за развитие сотрудничества между Украиной и Турцией на региональном уровне.