Съезд политической партии "Правое дело" состоится 27 октября. Соответствующее решение было принято в четверг, 13 сентября на федеральном политсовете "Правого дела".



При этом региональным отделениям партии было предложено провести конференции по избранию делегатов на съезд в срок до 14 октября. Всероссийская политическая партия «Правое дело» — официально зарегистрированная правоцентристская российская политическая партия, созданная 16 ноября 2008 года на основе трёх партий, декларировавших либеральную направленность (Гражданская сила, Демократическая партия России, Союз правых сил). С сентября 2011 года руководителем партии является Андрей Дунаев.



