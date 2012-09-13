Депутат Рады: Переизбрание Обамы – не лучший вариант для Украины

Переизбрание действующего президента США Барака ОБАМЫ на второй срок - не лучший вариант для Украины, ведь нынешняя американская власть, сделала ставку на улучшение отношений с Россией за счет стратегически партнерских отношений с Украиной.

Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат Роман ЗВАРИЧ, передают «Аргументы недели - Крым» в четверг.

«Очень многое будет зависеть от того, кто победит. Я смотрю на рейтинги практически каждый день и я вижу, что большинство из тех служб, которые публикуют результаты своих опросов указывают на то, что Обама будет вновь избран президентом. Я убежден, что это для Украины не лучший вариант. Потому что мне кажется, что эта президентская администрация, то есть власть в Вашингтоне, сделала ставку на улучшение отношений с Москвой за счет тех стратегически партнерских отношений, которые декларировались по отношению к Украине. За счет - я подчеркиваю», - подчеркнул Зварич.