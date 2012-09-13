Игорь Морозов снял свою кандидатуру на выборах рязанского губерантора

Член партии «Патриоты России» Игорь Морозов снял свою кандидатуру с выборов губернатора Рязанской области. Морозов отказался от борьбы за губернаторское кресло и снял свою кандидатуру в пользу кандидата, выдвинутого «Единой Россией» Олега Ковалева.

Напомним, Ковалев временно исполняет обязанности губернатора. Не исключено, что Морозов, получит место члена Совета Федерации от правительства Рязанской области.

Досрочные выборы губернатора Рязанской области назначены на 14 октября.