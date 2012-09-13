Выборы губернатора в Рязани: Игорь Морозов снимет свою кандидатуру

Член партии «Патриоты России» Игорь Морозов может сняться с выборов рязанского губернатора. В Рязани, как ожидается, сегодня состоится пресс-конференция кандидатов в губернаторы Рязанской области.

Сейчас на пост губернатора претендуют семь кандидатов. Основные претенденты на победу - Игорь Морозов от партии «Патриоты России» и временно исполняющий обязанности губернатора единоросс Олег Ковалёв.

Собственный источник сообщил «Аргументам недели», что Игорь Морозов откажется от борьбы, он готов снять свою кандидатуру в пользу кандидата, выдвинутого «Единой Россией».

Не исключено, что Морозов, получит место члена Совета Федерации от правительства Рязанской области.

В Рязань в четверг приедут секретарь президиума генсовета «Единой России» Сергей Неверов и лидер партии «Патриоты России» Геннадий Семигин.

Напомним, досрочные выборы губернатора Рязанской области назначены на 14 октября.