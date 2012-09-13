Единороссы взялись проверять Сергея Миронова

Единороссы направили обращение спикеру Госдумы Сергею Нарышкину с просьбой провести проверку в отношении лидера фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова, не занимается ли он коммерческой деятельностью.

Вице-спикер от ЕР Сергей Железняк сообщал, что на Совете Думы мной был поднят вопрос о том, что Миронов, по данным ЕГРЮЛ, возможно, является руководителем ряда коммерческих предприятий.

В среду депутат-единоросс Илья Костунов обнародовал в своем блоге в ЖЖ выписку из единого ЕГРЮЛ, исходя из которой, предположил, что Сергей Миронов в 2009 году являлся генеральным директором коммерческой компании.

Костунов попросил Миронова дать пояснения, совмещал ли он предпринимательскую деятельность с госслужбой, занимал ли должность гендиректора в указанной компании, а также по другим 29 организациям, по которым имеются аналогичные данные.

Эсеры уже ответили, что эти фирмы не имеют к их лидеру никакого отношения, а Мироновых в России много, сообщает РИА Новости.

"Война компроматов" началась в Госдуме после того, как следственные органы обвинили эсера Дмитрия Гудкова в причастности к коммерческой деятельности. Генпрокурор России внес в Госдуму представление о досрочном прекращении депутатских полномочий эсера.

В ответ депутат Госдумы Дмитрий Гудков - сын Геннадия Гудкова - опубликовали данные о "золотых кренделях" единороссов".

В своем блоге Дмитрий Гудков пишет, что депутат Елена Николаева числится гендиректором ООО «Золотой крендель». По данным оппозиционеров, депутату-единороссу Григорию Аникееву принадлежат три предприятия (ЗАО «Дельта», ЗАО «Веста» и ЗАО «Норта»), которые не упомянуты в его декларации. Депутат Илья Костунов, по информации эсера, — гендиректор и владелец 40% ООО «Консалтинг менеджмент стратегия».

Председатель комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев за время работы в Госдуме прошлого созыва стал участником ЗАО «Ай джи пи групп» и приобрел за последнее время недвижимость в Москве и землю в области и в Германии.