Обама раскритиковал Ромни за внешнеполитические предложения

Президент США Барак Обама раскритиковал своего соперника на выборах главы государства Митта Ромни за непродуманные внешнеполитические предложения.

Кандидат в президенты США от партии республиканцев Митт Ромни охарактеризовал нападения на дипломатические представительства США в Египте и Ливии как "неприемлемые".

Он возмущен нападениями на американские дипломатические миссии в Ливии и Египте и гибелью американских дипломатов в Бенгази. "Возмутительно, что администрация Барака Обамы сначала не осудила нападения на здания дипломатической миссий, а выразила поддержку тем, кто совершал эти нападения", - говорится в сообщении Ромни.

Обама выразил поддержку американским дипломатам в Каире, которые и выпустили заявление, вызвавшее осуждение Ромни, сообщает РБК.

"Оно пришло от парней, которые находились в центре событий и могли подвергаться опасности. Обычно я в подобной ситуации предпочитаю дать людям чуть больше свободы в действиях, чем подвергать сомнению их суждения в безопасности и отдалении моего офиса. Мы должны также уяснить, что Митт Ромни склонен выносить скоропалительные и непроверенные решения", - сказал действующий президент США.

Представитель избирательного штаба Барака Обамы Бен Лаболт также выразил возмущение словами Ромни.

Пентагон отправил к берегам Ливии два эсминца, на борту которых в общей сложности находятся 300 членов экипажа. Накануне в Бенгази совершено убийство четверых американских дипломатов, в том числе посла США в Ливии.