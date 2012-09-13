МИД РФ осудило события в Бенгази (ВИДЕО)

МИД России осудило события в Бенгази. Министр иностранных дел Сергей Лавров направил госсекретарю США Хиллари Клинтон телеграмму, в которой выразил соболезнования родственникам погибших.

Глава российского МИД прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке и в Сирии на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

По словам Лаврова, все внешние игроки могут и должны потребовать от всех враждующих сторон немедленно прекратить кровопролитие. "Должны обеспечить, чтобы сами сирийцы – разумеется, без наемников – сели за стол переговоров и без вмешательства извне начали совместный поиск национального примирения на коллективно согласованной основе. Сирийский кризис – лишь часть драматических событий в регионе Ближнего Востока, который негативно сказывается на стабильности многих стран. И что особенно опасно – используется для провоцирования межэтнических и межконфессиональных столкновений", — сказал министр.

Лавров подчеркнул, что члены квартета международных посредников совместно с Лигой арабских государств обязаны не допустить попыток использовать "арабскую весну" для того, чтобы саботировать переговоры о палестино-израильском урегулировании на согласованной международно-правовой основе.

Напомним, Пентагон отправил к берегам Ливии два эсминца, на борту которых в общей сложности находятся 300 членов экипажа. "АН" сообщали, что в среду, 11 сентября в результате атаки на консульство США в Бенгази были убиты посол Кристофер Стивенс и трое других дипломатов. Нападение на американскую дипмиссию произвели вооруженные исламские радикалы, разгневанные снятым в США фильмом «Невинность ислама», в котором в крайне негативном свете выставлялся пророк Мухаммед.