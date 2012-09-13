Пентагон отправил к берегам Ливии два эсминца, на борту которых в общей сложности находятся 300 членов экипажа. Накануне в Бенгази совершено убийство четверых американских дипломатов, в том числе посла США в Ливии.

Как сообщают сегодня западные СМИ, один из эсминцев, USS Laboon, занял позицию у побережья Ливии вечером в среду, 12 сентября, а второй - USS McFaul - в настоящее время находится в пути и прибудет на место дислокации в течение нескольких дней. Пока корабли не получали каких-либо конкретных приказов, однако находятся в полной боевой готовности в ожидании возможных последующих распоряжений президента США Барака Обамы.

«АН» сообщали, что в среду, 11 сентября в результате атаки на консульство США в Бенгази были убиты посол Кристофер Стивенс и трое других дипломатов. Нападение на американскую дипмиссию произвели вооруженные исламские радикалы, разгневанные снятым в США фильмом «Невинность ислама», в котором в крайне негативном свете выставлялся пророк Мухаммед.

В связи с акциями протеста у американских дипмиссий в городах других стран, в частности, в Тунисе и в Каире, президент США Барак Обама отдал распоряжение об усилении охраны посольств Соединенных Штатов по всему миру.