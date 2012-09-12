Президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном вопросам нравственного и патриотического воспитания молодежи, заявил о том, что Россия сталкивается с попытками влияния извне на культурное самосознание нации.

«От того, как мы воспитываем молодежь, зависит, сможет ли Россия сберечь и приумножить себя саму. Сможет ли она быть современной, перспективной, эффективно развивающейся, но, в то же время, сможет ли не растерять себя как нацию, не утратить свою самобытность в очень непростой современной обстановке», – сказал глава государства. Путин напомнил, что искажение национального, исторического, нравственного сознания не раз приводило к ослаблению и распаду и лишению суверенитета целые государства, сообщает РИА Новости.

«Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте, и такой фундамент – это патриотизм. Как бы долго мы ни обсуждали, что может быть фундаментом и прочным моральным основанием для нашей страны, – ничего другого все равно не придумаем», – призвал Владимир Путин.