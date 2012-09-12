Медведев: Единой России некому передавать политическое лидерство

Премьер-министр РФ и лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев считает, что политическое лидерство партии пока передавать некому. В среду на встрече с однопартийцами в Пензе Медведев сказал, что будучи самой мощной политической силой в стране, "Единая Россия" должна найти в новых условиях свое место.

"Нам лидерские позиции отдавать пока некому, да и смысла нет", - убежден Медведев, отметив, что для того, чтобы удерживать лидерство, в первую очередь, надо демонстрировать результаты, которые "Единая Россия" в отличие от своих политических оппонентов может предъявить.

Лидер правящей партии считает, что партия вправе гордиться рядом своих проектов. Медведев отрицает обвинения в "примазывании" единороссов к решению общегосударственных задач.