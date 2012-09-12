КПРФ и "Справедливая Россия" обратились в Конституционный суд РФ с просьбой проверить на конституционность правомерность лишения депутата Госдумы Геннадия Гудкова мандата.

Под обращением поставили подписи 116 депутатов - по 58 от каждой из партий, в том числе лидеры фракций Сергей Миронов и Геннадий Зюганов.

Напомним, Следственный комитет РФ обвиняет эсера Генадия Гудкова в совмещении депутатской деятельности с бизнесом.

Сам Гудков не исключает того, что после "Марша миллиона", запланированного на 15 сентября, его арестуют.

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка внес в Госдуму представление о досрочном лишении его полномочий депутата.

Представители "Единой России" и ЛДПР заявили, что проголосуют за лишение Гудкова мандата, левые же фракции - СР и КПРФ заявили, что будут голосовать категорически против лишения Гудкова места в Госдуме.

Владимир Жириновский предупредил, что фракция проголосует за лишение члена партии "Справедливая Россия" Геннадия Гудкова депутатской неприкосновенности. По словам Жириновского, эти действия - не гонения на Гудкова. «Мы должны навести порядок», - сказал лидер ЛДПР.