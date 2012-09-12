Барак Обама подтвердил убийство посла США в Ливии

Президент США Барак Обама подтвердил, что в ходе нападения на американское консульство в ливийском городе Бенгази погибли четыре американских дипломата, в том числе посол США в Ливии Кристофер Стивенс.

Глава Белого дома резко осудил нападение на дипломатов. Обама назвал штурм консульства в Бенгази "возмутительным". Он приказал усилить меры безопасности в дипломатических представительствах США во всем мире, передает Би-Би-Си.

"АН" сообщали, что здание посольства США в Ливии было взято штурмом и сожжено. В нападении участвовали две группировки бывших повстанцев — "Бригада 17 февраля" и "Бригада последователей шариата", передает телеканал "Аль-Джазира".

Ранее ливийские власти сообщили о том, что в ходе штурма американского консульства в Бенгази погибли посол США Стивенс и еще три сотрудника американской дипмиссии.

Поводом для протеста стал снятый с помощью американских продюсеров фильм, который, по утверждению протестующих, наносит оскорбление пророку Мухаммеду.

Также во вторник вечером возмущенная этим фильмом толпа ворвалась на территорию посольства США в столице Египта и сорвала американский флаг.

"Соединенные Штаты отвергают любые попытки принизить чьи-либо религиозные убеждения, но в то же время мы все должны противостоять бездумному насилию, в результате которого лишились жизни наши дипломаты", - говорится в заявлении президента США.

Государственный секретарь США Хиллари Клинтон заявила: "Некоторые пытаются оправдать случившееся, говоря, что это было ответом на размещенные в интернете оскорбительные материалы. США осуждают любые попытки принизить религиозные убеждения других людей. Но я хочу ясно сказать: не может быть никаких оправданий для насильственных действий такого рода".