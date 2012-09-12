Опальный олигарх Борис Березовский опроверг свою причастность к российской панк-группе Pussy Riot. Во вторник в телепрограмме «Специальный корреспондент» Аркадия Мамонтова православный активист и лидер общественной организации «Преображение» Алексей Вешняк рассказал о причастности Березовского к деятельности скандальной группы.

«Конечно, никакого отношения к Pussy Riot я не имею», - заявил он в эфире «Эха Москвы», но отметил, что «если бы он придумал этот проект, был бы горд». Березовский считает - Pussy Riot «очень креативный проект. «Это очень правильная тема: отношения общества и церкви, насколько сегодня православная церковь действительно является духовным лидером нации», - пояснил свое мнение бизнесмен.

Березовский признал, что давно знает Вешняка, что тот приезжал в Лондон. Но в последнее время они встречаются редко.

Предприниматель также рассказал, что знает: Вешняк близок к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и держит магазинчик в храме Христа Спасителя.

Во вторник на телеканале «Россия 1» в программе Мамонтова Вешняк рассказал, что в феврале 2011 года в Лондоне он встретился с Березовским. Опальный олигарх якобы показывал ему фотографии Надежды Толоконниковой и ее мужа Петра Верзилова из арт-группы «Война». По словам Вешняка, Березовский, заявил, что скоро «мы начнем действовать по церковной линии» и «будет много всего».

В «Специальном корреспонденте» еще выступил бывший следователь по делу панк-группы Артем Ранченков. Он рассказал, что у девушек были планы выступить на подводной лодке.

Напомним, исполнительницы панк-молебна «Богородице, Путина прогони!» в Храме Христа Спасителя Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич приговорены судом к двум годам колонии за хулиганство по мотивам религиозной ненависти.

Борис Березовский, с 2003 года проживает в Великобритании.

Весной 2012 года он объявил в создании политической организации «Движение Воскресения». По мнению олигарха,

«только Вера граждан в фундаментальные христианские ценности - любовь и свободу - может спасти Россию».