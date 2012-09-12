Дмитрий Медведев уволил главу Росфиннадзора

Дмитрий Медведев освободил от должности главу Федеральной службы финансово-бюджетного надзора. Сергей Павленко был освобожден от должности решением председателя Правительства в связи с переходом на новую работу.



Соответствующее опубликованное распоряжение Медведев подписал 8 сентября 2012 г. Росфиннадзор Сергей Павленко возглавил в 2004 году, передает РБК. До этого он руководил секретариатом министра финансов (2000-2004 гг.).