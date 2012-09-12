У официанта пивного ресторана угнали редкий спортивный автомобиль

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили в среду, что накануне днем у официанта пивного ресторана на юго-востоке столицы угнали редкий спортивный автомобиль "Mercedes" стоимостью 6 млн рублей.

Сотрудник пресс-службы рассказал, что "накануне днем в полицию обратился 41-летний официант одного из пивных ресторанов города с заявлением об угоне у него иномарки на Душинской улице, где он оставил машину на полтора часа без присмотра".

Угнанным автомобилем оказался достаточно редкий "Mercedes S63 AMG" стоимостью 6 млн рублей. Машина была зарегистрирована в Калуге, откуда родом потерпевший. Автомобиль был застрахован от угона.

В настоящее время по факту кражи полиция возбудила уголовное дело.