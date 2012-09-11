Проект закона о выборах члена Совета Федерации претерпел серьезные изменения

Проект закона о выборах члена Совета Федерации от исполнительной власти претерпел серьезные изменения. От законодательных собраний сенаторы будут избираться из трёх кандидатур большинством голосов народных избранников региона.

А вот фамилия сенатора от исполнительной власти должна быть в числе трёх, которые прозвучат ещё на этапе выборов глав субъекта. При этом выбор главы региона не будет зависеть от числа голосов, которые были поданы за того или иного претендента, со ссылкой на завтрашние "Известия" передаёт "Эхо Москвы".

Согласно законопроекту предполагается установить следующий порядок наделения полномочиями члена Совета Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. При проведении выборов высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Федерации каждый кандидат на данную должность представляет в соответствующую избирательную комиссию три кандидатуры, одна из которых в случае избрания представившего её кандидата будет наделена полномочиями члена Совета Федерации – представителя от исполнительного органа власти субъекта Федерации. Решение о наделении полномочиями соответствующего члена Совета Федерации вновь избранное высшее должностное лицо субъекта Федерации должно принять не позднее чем на следующий день после дня вступления в должность, оформив его соответствующим указом (постановлением). Теперь последнее слово в назначении сенатора будет за главой региона.

"АН" писали, что 27 июня президент РФ Путин внёс в ГД РФ проекты законов о порядке формирования Совета Федерации и о внесении изменений в статус члена Совета Федерации. Среди прочего, глава государства предложил разный порядок выдвижения и утверждения для сенаторов от исполнительной и от законодательной властей региона.