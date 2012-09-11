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Франция помогала бегству из Сирии высокопоставленных чиновников

11 сентября 2012, 21:14 [ «Аргументы Недели» ]

Франция помогала бегству из Сирии высокопоставленных чиновников
Фото с сайта delarina.info

Франция принимала участие в подготовке и осуществлению бегства из Сирии нескольких чиновников правительства Башара Асада. Такое признание сделал сегодня министр иностранных дел страны Лоран Фабиус.

Он не стал уточнять, кому именно Париж помог скрыться из страны, подчёркивает "Эхо Москвы". Между тем, накануне сирийский генерал Манаф Тлас объявил в эфире французского телевидения о том, что сбежал минувшим летом из Сирии с помощью сотрудников французских спецслужб.

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