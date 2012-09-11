Народным избранникам от партии власти, которых оппоненты обвиняют в причастности к коммерческой деятельности, Комиссия Госдумы РФ по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов сегодня направила материалы.

Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов попросил спикера Госдумы проверить шестерых членов партии власти, напомнило "Эхо Москвы". Некоторые из них фигурировали в публикациях соратников Миронова.

Между тем, уже в эту пятницу Госдума может рассмотреть вопрос о лишении мандата депутата Справедливой России Геннадия Гудкова. Профильная комиссия согласилась с выводами следствия о том, что Гудков руководил коммерческими структурами в то время, когда был депутатом парламента.

"АН" писали, что депутат Госдумы Геннадий Гудков не исключает того, что после "Марша миллионов"», запланированного на 15 сентября, его арестуют.