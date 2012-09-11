Пентагон надеется, что у США есть год до появления на глобусе ядерного Ирана

Если Иран решит создавать атомную бомбу, у Соединённых Штатов есть в запасе чуть более года, чтобы принять необходимые меры и остановить его. Об этом заявил во вторник глава Пентагона Леон Панетта.

В ходе сегодняшней беседы с ведущим программы This Morning на телеканале CBS Панетта подчеркнул, что Вашингтон располагает заслуживающей доверия разведывательной сетью на территории Исламской республики, и получает подробную и своевременную информацию о происходящих там событиях.

"У нас есть все необходимое не только для защиты самих себя, но и возможности остановить ядерные разработки Тегерана", сказал глава Пентагона, передаёт портал Новости Израиля.

"АН" писали, ччто сегодня премьер Израиля возмутился решением мирового сообщества провести "красную линию" для еврейского государства, за которой - военные действия против Ирана.

Напомним, что на прошлой неделе госсекретарь США Хиллари Клинтон отвергла призыв главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу, требовавшего очертить четкие временные границы в отношении иранского атома, заявив: Белый дом не готов взять на себя подобные обязательства и продолжает считать переговоры лучшим способом разрешения кризиса.