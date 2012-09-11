У мирового сообщества нет морального права устанавливать "красные линии для Израиля". Об этом заявил премьер еврейского государства Биньямин Нетаниягу во вторник во время встречи с премьером Болгарии Бойко Борисовым.

"На данный момент мы можем с полной уверенностью заявить, что дипломатия и санкции не приносят плодов. Санкции ударили по иранской экономике, но не остановили ядерную программу и это факт. Еще одним фактом является то, что Иран приближается к созданию ядерной бомбы", - заявил глава правительства на встрече с Борисовым, также отметив, что если Ирану не будут установлены четкие временные рамки, он без помех продолжил разрабатывать ядерное оружие.

"Мировое сообщество просит нас подождать. Ждать чего? Сколько времени? У стран не готовых обозначить четкие красные линии для Ирана нет морального права чертить красные линии Израилю", - цитирует Нетаниягу пресс-служба главы правительства, передаёт портал Новости Израиля.