Кандидата в мэры подмосковных Химок выдвинули эсеры сегодня

Депутат Госдумы РФ, лидер подмосковного отделения партии "Справедливая Россия" Александр Романович во вторник выдвинут единогласно на региональной конференции кандидатом на пост мэра Химок, сообщила пресс-служба "СР".

В своем выступлении Романович заявил, что согласен пожертвовать статусом депутата ради работы в Химках.

Это решение он оъяснил тем, что "выборы в этом подмосковном городе приобретают федеральный масштаб". По его мнению, городской округ уже известен всей стране как арена массовых выступлений жителей. В частности, он упомянул протесты жителей против строительства трассы через Химкинский лес.

"Новые эксперименты в Химках могут вызвать социальный взрыв", - заявил Александр Романович, говорится в партийном сообщении.

По мнению Романовича, ряд городских проблем в Химках требует срочного решения. К таким проблемам он отнес неудовлетворительное состояние медицинских учреждений, очереди на получение муниципального жилья, нехватку мест в детских садах.

Александр Романович - депутат Госдумы РФ шестого созыва, член фракции "Справедливая Россия", заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам. Родился 15 октября 1952 года в Москве. Окончил Военный институт Минобороны по специальности переводчик-референт. Кандидат политических наук, доктор философских наук, академик РАЕН. Госсоветник Московской области. Имеет награды Вооруженных Сил СССР. Женат, имеет пятерых детей.

Выборы мэра Химок состоятся 14 октября. "АН" писали, что этот пост освободился после отставки Владимира Стрельченко, который покинул свой пост после 10 лет во главе города. Официально причина отставки так и не была озвучена.

В числе кандидатов уже зарегистрирована экозащитница Евгения Чирикова. Свои документы для регистрации сдали лидер рок-группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий, Игорь Белоусов от партии "Новая Россия" и Максим Рохмистров от ЛДПР. В качестве самовыдвиженца на выборы пошел исполняющий обязанности мэра Химок Олег Шахов. На пост мэра претендует также бывший префект Северного округа Москвы Олег Митволь.