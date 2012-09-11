Нагорный Карабах приступает к формированию нового правительства

К взвешенному и объективному подходу при формировании нового правительства Нагорного Карабаха призвал президент анклава во вторник Бако Саакян , подчеркнув важность учёта мнений всех политических сил.

Президент 11 сентября провел рабочее совещание со спикером Национального собрания и представителями политических сил Нагорно-Карабахской республики, представленных в парламенте.

На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся внутренней и внешней политики республики, сообщили в пресс-службе главы НКР, передаёт портал Новости Армении.

Напомним, в последнее время вокруг Нагорного Карабаха страсти обострились в связи с тем, что президент Азербайджана помиловал и наградил осуждённого в Венгрии к пожизннному залючнию офицера, зверски зарубившего армянского военного.