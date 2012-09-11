Путин уволил замглавы Минюста и замруководителя ФСИН

Заместитель главы Министерства юстиции Российской Федерации Виктор Евтухов освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин, сообщает пресс-служба президента.



В соответствии с другим указом, от занимаемой должности был освобожден генерал-лейтенант внутренней службы Василий Большаков. Он занимал должность заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний.