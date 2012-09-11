В России появится Национальный совет непарламентских партий

В России в ближайшее время может появиться Национальный совет непарламентских партий. В рамках этого совета нижняя палата парламента сможет взаимодействовать с такими партиями, заявил спикер Госдумы Сергей Нарышкин.



По словам Нарышкина, он "выразил готовность создать площадку для взаимодействия с партиями, не представленными в Госдуме" еще в марте. "Такой момент назрел, поэтому в ближайшее время я сформирую Национальный совет непарламентских партий и приглашу их представителей к участию в его деятельности", - отметил спикер, передает РИА Новости. Такое заявление Сергей Нарышкин сделал, открывая во вторник осеннюю сессию Госдумы. По его словам, за последнее время был внесен целый ряд изменений в законодательство о партиях и зарегистрирован ряд новых партий, число которых достигло 37, а к концу году вырастет еще больше.